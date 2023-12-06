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Всплеск глобальной инфляции произошел из-за безответственной экономической политики ряда государств. Об этом Михаил Мишустин заявил на лекции, которую прочел в рамках проекта "Знание. Лекторий".

"Эти действия оправдывались, в том числе борьбой с пандемией, а в итоге – вливания триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему спровоцировали всплеск глобальной инфляции, стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители", – цитирует премьера ТАСС.

По его словам, у западных стран, которые разработали больше десятка пакетов санкций против РФ, не вышло разрушить российскую экономику. Страна испытывала трудности после этого, в первую очередь во втором квартале 2022 года. Однако, указал Мишустин, их удалось преодолеть, с тех пор идет уверенное восстановление.

Председатель российского правительства добавил, что во многих отраслях РФ уровень начала прошлого года был превышен. По большей части Москва преодолела основные возникшие сложности, заключил он.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что новый исторический рекорд цены на золото стал конца истории гегемонии США. Он отметил, что за один день стоимость золота поднялась на 63 доллара, достигнув самого высокого уровня за все время.

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