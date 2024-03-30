В МИД России осудили заявление Бербок о желании Путина втянуть НАТО в войну

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Главе МИД Германии Анналене Бербок необходимо купить карту и учебник истории, чтобы она не высказывала "чушь". Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отреагировав на заявления немецкого дипломата о "желании" Владимира Путина втянуть НАТО в конфликт.

"Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали натовские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России?", – уточнила она.

Бербок 30 марта рассказала в интервью изданиям медиагруппы Funke, что целью президента РФ является разрушение Украины как суверенного государства, а также втягивание Североатлантического альянса в боевые действия. Она также заявила, если Путин одержит победу, то безопасность в Европе и международный порядок "окажутся под угрозой".

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем сообщил, что для Украины станет самым подходящим вариантом создание буферной зоны между РФ и Североатлантическим альянсом, а также получение гарантии безопасности. По его словам, если Украина не сделает этого, то киевские власти потеряют всю территорию.

