Tribune: премьер-министр Индии прилетит в Россию 8 июля

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля прилетит на один день в Москву. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание Tribune.

По информации журналистов, визит Моди в Россию знаменателен, поскольку он состоится вскоре после того, как индийский премьер возглавил правительство на третий срок, а также после переизбрания Владимира Путина на пост президента РФ в марте 2024 года.

Как пишет СМИ, последний раз Моди прилетал в РФ в 2019 году. Тогда он посещал Владивосток. В Москву премьер-министр Индии приезжал в 2015 году.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным на территории Казахстана. По его словам, турецкий лидер хочет организовать переговоры с президентом РФ в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Астане 3–4 июля. Как указывала пресса, в повестку глав государств будут включены двусторонние вопросы и ситуация на Украине.