Глава МИД Турции Фидан: Эрдоган планирует переговоры с Путиным в Казахстане

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с Владимиром Путиным на территории Казахстана, рассказал глава турецкого министерства иностранных дел Хакан Фидан.

Лидер Турции намерен организовать переговоры с российским президентом в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 3–4 июля в Астане.

При этом в повестку встречи двух политиков будут включены ситуация на Украине, а также двусторонние вопросы, в частности, строительство газового хаба в Турции, сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на собственные источники.

"В ближайшие дни господин президент вероятно встретится с самим господином Путиным в Казахстане", – заявил Фидан в рамках интервью телеканалу.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с министром иностранных дел Турции, которая состоялась в Кремле, отметил, что встретится с Эрдоганом в июле на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Он также поблагодарил турецкую сторона за стремление внести вклад в урегулирование украинского конфликта.

