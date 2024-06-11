Путин заявил, что встретится с Эрдоганом в июле в Астане

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Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Кремле заявил, что встретится турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в июле на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

"Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что в ближайшее время <...> он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия. У нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы", – передает ТАСС слова российского лидера.

Путин поблагодарил Турцию за стремление внести вклад в урегулирование украинского конфликта. Также Путин прокомментировал, что страна с вниманием относится к турецким инициативам, в том числе в вопросах безопасности Черного моря. Лидер РФ отметил значимую роль Эрдогана в заключении "черноморской сделки" и подчеркнул, что Россия не виновата в том, что зерновая сделка не была продлена. Последующие инициативы Турции "в последний момент украинская сторона также отклонила", добавил он.

Российский лидер отметил, что страна высоко ценит вклад Турции в сирийское регулирование и считает необходимым продолжить работу в Астанинском формате (Россия, Турция и Иран). Он считает правильным продолжать бороться с терроризмом и делать все, чтобы "ситуация входила в нормальное русло" на этом важном направлении.

В ходе встречи Путин указал, что страна приветствует интерес Турции к работе БРИКС, будет поддерживать это стремление решать общие задачи. По его мнению, ситуация требует более тщательного и плотного взаимодействия, особенно для стран региона, к которому относится РФ, чтобы действовать эффективно по всем направлениям.

"Мы с удовлетворением отмечаем развитие отношений с Турецкой Республикой. Все это происходит, конечно, под руководством и при прямой поддержке нашего друга, президента Турецкой Республики", – добавил российский лидер.

Помимо этого, Путин выразил надежду на возвращение к росту товарооборота между РФ и Турцией. С его слов, за прошлый год был "хороший рост", однако в начале 2024-го отмечается некоторое снижение. Он считает, что это произошло за счет корректировки цен на основные российские товары экспорта и импорта.

Ранее Эрдоган подтвердил, что Путин договорился с ним о визите в Анкару. Он рассказал, что с лидером РФ он часто проводит телефонные переговоры. Однако дата визита пока не определена, добавил он.