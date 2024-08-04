Зеленский заявил о прибытии истребителей F-16 на Украину

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Американские истребители F-16 прибыли на Украину. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава страны Владимир Зеленский.

"F-16 на Украине", – говорится в сообщении.

Также он опубликовал видеокадры, на которых заметен пролет американских боевых самолетов и двух истребителей с украинскими опознавательными знаками.

Ранее в СМИ появилась информация, что первая партия самолетов F-16 от союзников по НАТО уже была доставлена на Украину. Но официальный представитель Белого дома Джон Кирби не подтвердил эти сведения. По его словам, боевые самолеты должны быть приняты на вооружение украинских войск до конца лета.

Спустя время британская газета сообщила, что украинские пилоты уже совершили первые вылеты на F-16, используя самолеты в качестве ПВО. Официальный представитель ВВС Украины не стал отрицать использование иностранной техники.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никаких официальных заявлений о получении Киевом F-16 не было.

