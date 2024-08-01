Песков заявил, что официальных заявлений о получении Киевом самолетов F-16 не было

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Никаких официальных заявлений о получении Украиной самолетов F-16 не было. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Пока никаких заявлений на этот счет не было. Но были сообщения, да", – сказал политик, отвечая на вопрос о поставках истребителей.

Ранее СМИ писали, что первая партия самолетов F-16 от союзников по НАТО прибыла на Украину. Источники подчеркнули, что число техники небольшое.

В свою очередь, официальный представитель Белого дома Джон Кирби не подтвердил информацию прессы о передаче Киеву истребителей. По его словам, боевые самолеты должны быть приняты на вооружение украинских войск до конца лета.

Позже британская газета указала, что украинские пилоты уже совершили первые вылеты на F-16, используя самолеты в качестве ПВО. Официальный представитель ВВС Украины не стал отрицать использование иностранной техники, утверждали журналисты.