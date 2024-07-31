Белый дом не стал подтверждать передачу Украине истребителей F-16

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Официальный представитель Белого дома Джон Кирби не стал подтверждать информацию СМИ о передаче Киеву первой партии истребителей F-16. Его слова передает РИА Новости.

"Вам нужно обратиться к украинской стороне, я точно не собираюсь говорить о наших вооружениях", – указал он.

По словам дипломата, боевые самолеты должны быть приняты на вооружение украинских войск до конца текущего лета. Тогда же Украина сможет приступить и к их применению, отметил Кирби.

"Напомню, на саммите НАТО мы говорили о том, что процесс передачи Украине F-16 продолжается. Мы говорили, что их применение начнется до конца лета", – добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что первая партия истребителей F-16 от союзников по Североатлантическому альянсу прибыла на Украину. По словам собеседников издания, число техники небольшое. Как подчеркнули источники, пока непонятно, смогут ли летчики ВСУ, которые тренировались на Западе, сразу приступить к использованию истребителей.

