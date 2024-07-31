Telegraph: украинские пилоты совершили первые вылеты на F-16

31 июля, 23:21Политика
Фото: 123RF/kocbar
Украинские пилоты уже совершили первые вылеты на F-16, используя истребители в качестве ПВО. Об этом сообщает британская газета Telegraph.
В газете отмечается, что официальный представитель ВВС Украины не стал отрицать использование самолетов.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что первая партия истребителей F-16 от союзников по Североатлантическому альянсу прибыла на Украину. По словам собеседников издания, число переданной техники небольшое.
Новости мира: США и союзники направляют Украине истребители F-16