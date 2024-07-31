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31 июля, 23:21

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Telegraph: украинские пилоты совершили первые вылеты на F-16

Украинские пилоты совершили первые вылеты на F-16

Фото: 123RF/kocbar

Украинские пилоты уже совершили первые вылеты на F-16, используя истребители в качестве ПВО. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

В газете отмечается, что официальный представитель ВВС Украины не стал отрицать использование самолетов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что первая партия истребителей F-16 от союзников по Североатлантическому альянсу прибыла на Украину. По словам собеседников издания, число переданной техники небольшое.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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