Telegraph: украинские пилоты совершили первые вылеты на F-16

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Украинские пилоты уже совершили первые вылеты на F-16, используя истребители в качестве ПВО. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

В газете отмечается, что официальный представитель ВВС Украины не стал отрицать использование самолетов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что первая партия истребителей F-16 от союзников по Североатлантическому альянсу прибыла на Украину. По словам собеседников издания, число переданной техники небольшое.

