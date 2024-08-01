Подоляк: Украина не будет комментировать новости о поступлении истребителей F-16

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Украина не будет официально подтверждать поступление истребителей F-16. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает ТАСС.

"Понятно, мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания, то есть это авиационный компонент, и говорить, есть он у нас или нет, это в наше время не нужно", – сказал он.

Подоляк подчеркнул, что официальных заявлений по поводу передачи F-16 не было и со стороны стран Запада, что дает возможность и Киеву промолчать. Он отметил, что в вопросе о поставках истребителей "туман войны" будет "очень кстати".

При этом британская газета Telegraph сообщила, что украинские пилоты уже совершили первые вылеты на F-16, используя истребители в качестве ПВО.

До этого агентство Bloomberg также писало, что первая партия истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла на Украину. По словам собеседников издания, число переданной техники небольшое.

