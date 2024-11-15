Трамп пообещал очень усердно работать над завершением конфликта на Украине

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Избранный президент США Дональд Трамп пообещал очень усердно работать над завершением украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы будем работать над (ситуацией. – Прим. ред.) на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной", – заявил он, выступая с речью в своем поместье Мар-а-Лаго.

Трамп отметил, что видел сообщения, что за три дня были "убиты тысячи людей" и подчеркнул, что этому должен быть положен конец.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что запросов от команды Трампа о телефонном разговоре с Владимиром Путиным пока не поступало. В связи с этим подготовка к этому мероприятию не ведется.

Между тем, по данным СМИ, команда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны длиною 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

