Разведчик ВС России Алиев рассказал, как три недели в одиночку отбивал атаки ВСУ

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Разведчик-сапер Вооруженных сил России Закарья Алиев в течение трех недель в одиночку отбивался от атак украинских войск на запорожском направлении, передает РИА Новости.

Военный поделился, что после успешного штурма вражеского опорного пункта он остался один на позиции. ВСУ неоднократно атаковали опорник, и эвакуационной группе не удавалось помочь ему, так как все подступы обстреливались украинскими войсками.

"Я вообще ожидал, что ко мне какая-то помощь придет, но было сложно до меня добраться. И был у меня вариант либо самому как-то выбраться, либо нападать", – рассказал Алиев.

Военнослужащий три недели удерживал опорный пункт, питаясь лишь найденным луком. Спустя некоторое время Алиева заметили российские военнослужащие и с помощью дронов провели его через минное поле к позициям ВС РФ. Сейчас разведчик находится под присмотром врачей.

Ранее стало известно, что за прошлую неделю российские военные освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Харьковской области. В частности, врага удалось выбить из Першотравневого в Харьковской области, а также Кременной Балки, Максимовки, Вишневого, Кураховки и Антоновки в ДНР.

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пожаловался на сложную для Киева обстановку на линии фронта, которая "имеет тенденцию к обострению". Об этом он сообщил во время переговоров с главкомом объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.