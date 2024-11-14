Трамп заявил, что обсудил с Байденом Украину и Ближний Восток

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Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в разговоре с действующим главой страны Джо Байденом в ходе встречи в Белом доме обсудил конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом Трамп рассказал в интервью газете New York Post.

"Я хотел узнать его взгляды [по украинскому конфликту], и он поделился ими со мной. Мы также подробно говорили о ситуации на Ближнем Востоке, мне было важно понять его мнение о текущем положении дел", – рассказал он.

При этом Трамп подчеркнул, что по этим двум темам их взгляды не совпадают.

Кроме того, они обсудили ключевые вопросы внутренней политики и национальной безопасности. Встреча политиков продлилась более двух часов.

Ранее стало известно, что на встрече Байден пообещал Трампу, что передача полномочий главы государства пройдет гладко. Действующий президент также заявил, что примет все усилия для удовлетворения всех запросов Трампа.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп уже объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Инаугурация республиканца состоится 20 января 2025 года.