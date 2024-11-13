Максимальный уровень опасности из-за ливней вновь объявлен в испанской Валенсии

Фото: телеграм-канал "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы."

Красный уровень опасности вновь объявлен в испанской Валенсии из-за ливней. Об этом говорится на странице Государственного метеорологического агентства Испании (AEMET) в соцсети Х.

Местные синоптики считают, что за 4–5 часов в городе может накопиться более 180 литров воды на квадратный метр.

"Опасность чрезвычайна. Избегайте путешествий. Могут произойти разливы рек и наводнения", – говорится в сообщении.

Ливни начались на востоке Испании 29 октября, что привело к сильным наводнениям. В результате было нарушено железнодорожное сообщение и отменены авиарейсы. С 31 октября по 2 ноября в стране прошел траур по погибшим.

При этом 3 ноября в Валенсии вновь объявили красное предупреждение из-за угрозы ливней. По прогнозу местного метеорологического агентства, за один час могло выпасть свыше 90 литров осадков.

Число погибших в результате наводнений, по последним данным, достигло 223. Большинство жертв зафиксировано в автономном Валенсии – 215 жертв. При этом в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча погибли 7 человек, в Андалусии – 1.

Кроме того, жители забросали короля Испании Филиппа VI грязью, когда тот прибыл в муниципалитет Пайпорта на востоке страны. Сам монарх выступил с призывом понять злость пострадавших от наводнений, так как власти должны дать этим людям надежду и решить чрезвычайную ситуацию.

Однако МВД страны начало расследование инцидента с нападками. В результате чего свое недовольство действиями центрального правительства и региональных властей во время наводнения выразили ряд известных личностей и политиков в Испании.