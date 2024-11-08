Число жертв наводнений в Испании увеличилось до 223

Фото: ТАСС/EPA/ANA ESCOBAR

Число погибших в результате наводнений в Испании достигло 223. Об этом заявил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте в соцсети X.

Пуэнте добавил, что большинство жертв зафиксировано в автономном сообществе Валенсия – 215 жертв. В автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча погибли 7 человек, в Андалусии – 1.

В настоящее время число пропавших без вести составляет 78, заявил министр. Также 48 погибших все еще не опознаны.

Ливни начались на востоке Испании 29 октября, что привело к сильным наводнениям. В результате было нарушено железнодорожное сообщение и отменены авиарейсы. С 31 октября по 2 ноября в стране прошел траур по погибшим.

При этом 3 ноября в Валенсии вновь объявили красное предупреждение из-за угрозы ливней. По прогнозу местного метеорологического агентства, за один час могло выпасть свыше 90 литров осадков.