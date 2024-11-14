Дональд Трамп выдвинул на пост посла США в ООН Элиз Стефани

Избранный президент США Дональд Трамп приступил к формированию кабинета министров и руководящего состава администрации. Республиканец выдвинул члена палаты представителей конгресса Элиз Стефани на пост посла от Соединенных Штатов в ООН.

В 2022 году она призывала НАТО принять в свои ряды Украину. Также Стефани выступала за масштабную военную помощь Киеву. Однако теперь она решила отстраниться от своей прежней позиции по украинскому конфликту.

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