Рогов: Украина готовит массированный удар по дамбе в Васильевке Запорожской области

11 ноября, 20:34Происшествия
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Киев готовится совершить массированный удар по дамбе, которая располагается в Васильевке Запорожской области. Об этом в эфире "России 1" предупредил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По его словам, этому есть документальное подтверждение. Речь идет о дамбе на реке Карачекрак, рядом с которой находятся много жилых домов, отметил он.
"И делается это с одной целью – чтобы обезопасить на будущее, как они считают, наступление на Запорожье. Именно на этом участке линия фронта находится особенно близко. Это готовящаяся провокация, готовящееся военное преступление", – объяснил Рогов.
Ранее ВСУ атаковали порт Бердянска в Запорожской области дронами-камикадзе. Против украинских беспилотников сработала система противовоздушной обороны. В результате вражеских действий пострадали три человека, также была повреждена инфраструктура порта.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал фото с посланием Вооруженных сил Украины на одном из дронов. На обломке беспилотника обнаружили надпись на украинском языке: "Бердянск – это Украина или руины".
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