Рогов: Украина готовит массированный удар по дамбе в Васильевке Запорожской области

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Киев готовится совершить массированный удар по дамбе, которая располагается в Васильевке Запорожской области. Об этом в эфире "России 1" предупредил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, этому есть документальное подтверждение. Речь идет о дамбе на реке Карачекрак, рядом с которой находятся много жилых домов, отметил он.

"И делается это с одной целью – чтобы обезопасить на будущее, как они считают, наступление на Запорожье. Именно на этом участке линия фронта находится особенно близко. Это готовящаяся провокация, готовящееся военное преступление", – объяснил Рогов.

Ранее ВСУ атаковали порт Бердянска в Запорожской области дронами-камикадзе. Против украинских беспилотников сработала система противовоздушной обороны. В результате вражеских действий пострадали три человека, также была повреждена инфраструктура порта.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал фото с посланием Вооруженных сил Украины на одном из дронов. На обломке беспилотника обнаружили надпись на украинском языке: "Бердянск – это Украина или руины".

