Замглавы МИД РФ Богданов: Трамп не знает, удастся ли остановить войну на Ближнем Востоке

Фото: 123RF/palinchak

Избранный президент США Дональд Трамп пока вряд ли знает, удастся ли остановить ближневосточный конфликт. Об этом в интервью ТАСС сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов по итогам первой министерской конференции Россия – Африка.

"Я не знаю. Никто не знает. Даже Трамп, наверное, не знает. Надо подождать, посмотреть", – ответил дипломат на вопрос агентства о том, есть ли шанс на урегулирования конфликта при Трампе.

Между тем Россия готова восстановить диалог с Соединенными Штатами по Сирии при правительстве Трампа, сказал ранее спецпредставитель российского президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Он отметил, что по инициативе Штатов были прекращены связи между странами, в том числе и обсуждение ситуации в Сирии. При этом встречи между Россией и США должна быть направлены на обсуждение конкретных вопросов.