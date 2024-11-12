Спецпредставитель РФ Лаврентьев заявил о готовности к контактам с США по Сирии

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Россия готова возобновить диалог с США по Сирии при правительстве избранного президента Дональда Трампа, передает РИА Новости слова спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева.

Он сообщил, что по инициативе США ранее были прекращены все связи между государствами, в том числе и обсуждение ситуации в Сирии.

"Мы считаем, что это неправильно, и готовы восстановить (диалог. – Прим. ред.), но только в том случае, если будет продемонстрирована готовность со стороны Соединенных Штатов", – заявил он в беседе с агентством.

По мнению Лаврентьева, встречи между Россией и США должны быть направлены на обсуждение конкретных вопросов. Эти вопросы должны касаться не только ситуации на Украине, но и других тем.

"Среди американского истеблишмента есть адекватные люди, которые могут слушать и которые могут принимать нормальные, выверенные решения, которые будут в интересах не только Соединенных Штатов, но и России тоже", – подытожил спецпредставитель.

Между тем, по данным СМИ, Трамп планирует организовать переговоры между Россией и Украиной в первую неделю своего президентства.

Политик также утверждал, что действия, принятые им в первый день входа в должность лидера США, будут "диктаторскими". Он подчеркивал, что ему придется принять несколько сложных решений, которые не понравятся многим политикам и чиновникам. Одним из них может стать экстренное завершение украинского конфликта.

