Глава Запорожской области Балицкий: войска РФ находятся на окраине Гуляйполя

Фото: Министерство обороны РФ

Российские бойцы находятся уже на окраине города Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"С точки зрения всей линии фронта, которая сегодня в Новороссии, в Донбассе, конечно, мы не являемся сегодня основным участком. Поэтому у нас перемещения пока незначительные", – цитирует губернатора РИА Новости.

Балицкий добавил, что на сегодня основные боевые действия в Запорожье происходят в воздухе. Так, ВСУ не прекращают обстреливать регион при помощи артиллерии и беспилотников. При этом украинские артиллеристы действуют по "тактике выжженной земли", вынуждая людей покидать свои дома и уезжать, отметил губернатор.

Власти Запорожья, в свою очередь, оказывают местным жителям всю необходимую помощь, когда речь касается разрушений на земле. Местные службы устраняют последствия обстрелов, чтобы люди могли оставаться на своей земле, заключил Балицкий.

Ранее дрон украинских войск нанес удар по жилому дому в Энергодаре Запорожской области. В результате этого произошел пожар.

Обстрелу ВСУ также подвергся стадион действующей школы в Каменке-Днепровской Запорожской области, в которой на момент атаки находились более ста детей. Тем не менее в результате атаки никто не пострадал, все дети вовремя покинули школу.