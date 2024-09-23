ВСУ обстреляли школу в Каменке-Днепровской Запорожской области, где находились 106 детей

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ВСУ нанесли удар по стадиону действующей школы в Каменке-Днепровской Запорожской области, в которой на момент атаки находились более ста детей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

"Преступный киевский режим совершил обстрел территории стадиона действующей средней школы Каменки-Днепровской. На момент обстрела в здании школы находились 148 человек, из них 106 детей", – рассказал глава региона.

По словам Балицкого, в результате атаки никто не пострадал, все дети покинули школу и находятся в безопасном месте. В настоящее время на месте работают оперативные службы, вся территория школы оцеплена.

Ранее ВСУ атаковали Энергодар с помощью дронов, в связи с чем возникла угроза безопасности Запорожской АЭС. В результате атаки был поврежден трансформатор на подстанции "Заря", расположенный рядом с ЗАЭС.

Сотрудники Запорожской АЭС приняли меры для обеспечения безопасной эксплуатации станции и ввели резервную схему подпитки объектов инфраструктуры ЗАЭС.