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13 ноября, 04:31

Политика

Трамп номинировал телеведущего Fox News Пита Хегсета на пост главы Пентагона

Фото: ТАСС/ZUMA Press Wire/ZUMA

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп номинировал на пост министра обороны США телеведущего Пита Хегсета, передает РИА Новости.

"Для меня большая честь объявить, что я номинировал Пита Хегсета на должность министра обороны в моем кабинете", – указано в заявлении Трампа.

Республиканец заявил, что Хегсет "жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте".

Хегсет дослужился до звания майора в американской армии, где он проходил службу в составе национальной гвардии Миннесоты, в том числе на базе Гуантанамо на Кубе, а также в Ираке и Афганистане. Впоследствии он работал ведущим на телеканале Fox News.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп уже 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Республиканец начал формировать свой будущий кабинет. Так, бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф будет занимать должность главы Центрального разведывательного управления. В то же время предприниматель Илон Маск и бывший кандидат в президенты Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности США.

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