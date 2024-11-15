Трамп предложил Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и соцслужб

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Избранный президент США Дональд Трамп объявил о решении выдвинуть Роберта Кеннеди – младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб. Об этом пишет ТАСС.

"Я с радостью объявляю, что Роберт Ф. Кеннеди – младший станет министром здравоохранения и социальных служб США. Слишком долго американцы страдали от индустриального продовольственного комплекса и фармацевтических компаний, которые прибегали к обману и дезинформации в вопросах общественного здравоохранения", – сообщил Трамп.

Республиканец заверил, что под начальством Кеннеди-младшего ведомство вернет традиции золотого стандарта научных исследований и положит конец эпидемии хронических заболеваний в Америке.

Между тем издание Politico предполагает, что подобный выбор Трампа вызовет недоумение у многих экспертов в области здравоохранения, так как Кеннеди-младший уже несколько лет пропагандирует опровергнутые утверждения о том, что вакцины вызывают аутизм.

Это выдвижение стало частью работы Трампа над его будущим кабинетом после победы на выборах в США. Так, он уже заявил о планах назначить Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома и выдвинул кандидатуру экс-главы нацразведки США Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ. Cенатор Марк Рубио при Трампе, как ожидается, займет пост госсекретаря США.

Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами также получили должности, возглавив новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE).