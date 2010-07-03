Фото: ГУ МЧС по республике Дагестан

Найдено тело третьего погибшего при взрыве на танкере в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в Росморречфлоте сообщили о двух погибших и одном пропавшем без вести моряке.

Также стало известно, что три человека доставлены в республиканскую больницу. Двое из них госпитализированы в ожоговое отделение, один – в травматологию. У одного из пострадавших ожоги 95% тела, его состояние оценивается как крайне тяжелое. В общей сложности на борту было 12 человек.

Взрыв прогремел на танкере в Махачкалинском морском торговом порту. По данным МЧС, в машинном отделении во время перекачки нефтепродуктов танкера произошел хлопок с последующим возгоранием. Причины взрыва не уточняются.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.