Два человека погибли при взрыве на танкере в Махачкале

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В Росморречфлоте сообщили о двух погибших и одном пропавшем без вести моряке, передает РИА Новости.

Также стало известно, что три человека доставлены в республиканскую больницу. Двое из них госпитализированы в ожоговое отделение, один – в травматологию. У одного из пострадавших ожоги 95% тела, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

В общей сложности на борту было 12 человек. "Это "В. Ф. Танкер" № 16, Волжское пароходство", – ответил собеседник на вопрос о владельце судна.

Взрыв прогремел на танкере в Махачкалинском морском торговом порту. По данным МЧС, в машинном отделении во время перекачки нефтепродуктов танкера произошел хлопок с последующим возгоранием. Причины взрыва не уточняются.