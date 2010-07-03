Взрыв прогремел на танкере в порту Махачкалы

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Взрыв прогремел на танкере в Махачкалинском морском торговом порту. Трое человек пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.

По информации собеседника агентства, в машинном отделении произошел хлопок с последующим возгоранием. Причины взрыва не уточняются.

В МЧС уточнили, что хлопок произошел во время перекачки нефтепродуктов танкера.

По данным "Интерфакса", двое человек погибли, поиски еще одного продолжаются.

Накануне вертолет упал на крышу небоскреба Manhattan Motown Building в нью-йоркском районе Манхэттен. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек.