При взрыве в шведском Линчепинге пострадали 19 человек

Фото: twitter.com/HKaaman

В результате взрыва в центре шведского города Линчепинг пострадали 19 человек, сообщает издание Dagens Nyheter. С легкими травмами их доставили в больницу.

При этом уточняется, что количество пострадавших может еще увеличиться.

Взрыв прогремел около 9:00 по местному времени в многоквартирном доме на улице Хамнгатан – недалеко от зданий, в которых расположены несколько компаний и жилые квартиры. В зданиях частично выбиты окна и снесены балконы.

Сотрудник пресс-службы местной полиции Оса Виллсунд рассказала, что стражи порядка оцепили место происшествия и работают над тем, чтобы обезопасить его.

На месте находятся спасательные службы и 14 машин скорой помощи. Причина взрыва пока не известна.