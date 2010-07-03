В Госдуме оценили идею США о патрулировании Ормузского пролива

Соединенные Штаты используют любой повод для обозначения своего военного присутствия, подчеркнул в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Таким образом парламентарий прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о формировании коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
По словам Шерина, формируя новую коалицию, Вашингтон создает еще один очаг напряжения на Ближнем Востоке. Также первый зампред комитета Госдумы по обороне упрекнул Штаты в том, что их власти оказывают влияние на независимые организации и вмешиваются во внутренние дела других стран, нередко используя бездоказательные обвинения. Шерин добавил, что очевидным становится надменное отношение американцев к международному праву
19 июля иранский Корпус стражей исламской революции захватил британский нефтяной танкер Stena Impero из-за нарушения судном международных норм. На борту Stena Impero находятся три российских моряка. Всего на корабле было 23 человека. Помимо россиян – граждане Латвии, Филиппин и Индии. Британский министр иностранных дел Джереми Хант предупредил, что Иран ждут последствия, если задержанный танкер не будет быстро освобожден.
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