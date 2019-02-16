Путин провел телефонные переговоры с Макроном

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Основная тема разговора – ситуация в Сирии, а также в зоне деэскалации Идлиб. Президент РФ сообщил о подготовке боевиками провокаций с использованием химических отравляющих веществ. Макрон, в свою очередь, рассказал о приоритетах своей страны по урегулированию сирийского кризиса.
Также президенты обсудили ситуацию на Украине. В диалоге Путин привлек внимание к активизировавшейся в преддверии президентских выборов антироссийской кампании киевских властей.
Предыдущий разговор лидеров двух стран состоялся 2 января. Президенты обменялись мнениями насчет внутриукраинского кризиса с учетом инцидента 25 ноября в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины нарушили правила прохождения через территориальное море России.
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