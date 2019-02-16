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16 февраля, 19:02

Путин провел телефонные переговоры с Макроном

власть

16 февраля, 19:02

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Основная тема разговора – ситуация в Сирии, а также в зоне деэскалации Идлиб. Президент РФ сообщил о подготовке боевиками провокаций с использованием химических отравляющих веществ. Макрон, в свою очередь, рассказал о приоритетах своей страны по урегулированию сирийского кризиса.

Также президенты обсудили ситуацию на Украине. В диалоге Путин привлек внимание к активизировавшейся в преддверии президентских выборов антироссийской кампании киевских властей.

Предыдущий разговор лидеров двух стран состоялся 2 января. Президенты обменялись мнениями насчет внутриукраинского кризиса с учетом инцидента 25 ноября в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины нарушили правила прохождения через территориальное море России.

власть

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