Путин и Макрон обсудили кризис на Украине

Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуации в Сирии и на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
Президенты обменялись мнениями насчет внутриукраинского кризиса с учетом инцидента 25 ноября в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины нарушили правила прохождения через территориальное море России. ФСБ России задержала корабли и арестовала экипажи. Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель тогда потребовали обеспечить свободный проход через Керченский пролив освободить украинских моряков.
Путин и Макрон также рассмотрели проблематику сирийского урегулирования. В первую очередь они обсуждали вопрос в контексте договоренностей о формировании Конституционного комитета, достигнутых на встрече лидеров России, Турции, Германии и Франции 27 октября 2018 года в Стамбуле.
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