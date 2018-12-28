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16:55

Меркель и Макрон потребовали освободить украинских моряков

политика

16:55

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с требованием обеспечить свободный проход через Керченский пролив. Они также настаивают на том, чтобы Россия освободила из-под ареста украинских моряков, передает ТАСС.

"Мы требуем свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив для всех судов, а также безусловное освобождение нелегально захваченных украинских моряков", – зачитала текст совместного заявления на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер. Меркель и Макрон выразили беспокойство по поводу "применения военной силы" в проливе.

25 ноября корабли Военно-морских сил Украины нарушили правила прохождения военных кораблей через территориальное море России, следуя из Черного в Азовское море. ФСБ России задержала корабли и арестовала экипажи – 24 гражданина Украины. Их доставили в Керчь.

Возбуждено уголовное дело. Арестованные украинцы доставлены из Симферополя в СИЗО Москвы. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ "Незаконное пересечение границы РФ". Украина в ответ на арест своих граждан ввела у себя военное положение на месяц, срок которого уже истек.

политика

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