Посольство РФ направило ноту протеста в госдеп из-за допроса депутата Госдумы

Посольство России в США отправило ноту протеста в госдепартамент по поводу допроса депутата Госдумы Инги Юмашевой агентами ФБР. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова посла РФ Анатолий Антонов.

"Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Мы сегодня направили соответствующую ноту протеста в госдепартамент и рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы", – сообщил Антонов.

Кроме того, дипломат предположил, что подобные действия ФБР не могут быть направлены на срыв "Диалога Форт Росс".

"Я думаю, что надо смотреть выше. К сожалению, есть сегодня люди, которые не заинтересованные стабилизации российско-американских отношений в целом. Потому что "Форт Росс" – это только частичка, хотя и очень важная, российско-американских отношений", – поделился мнением Антонов.

Отмечается, что "Диалог Форт Росс" – это российско-американский форум, который проводится ежегодно, начиная с 2012 года. Площадка собирает деятелей культуры, политиков, предпринимателей и экспертов.

Первая подобная встреча на российской стороне прошла в 2017 году. Позднее форум открывали в Пскове, Изборске и Великом Новгороде. В июне 2019 года встреча проходила в Вологде.

Ранее Мария Захарова прокомментировала ситуацию с визами США. На этот раз в получении виз отказали представителям российского внешнеполитического ведомства на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс".