Посольство РФ направило ноту протеста в госдеп из-за допроса депутата Госдумы

02:18
02:18
Поделиться в социальных сетях:
Посольство России в США отправило ноту протеста в госдепартамент по поводу допроса депутата Госдумы Инги Юмашевой агентами ФБР. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова посла РФ Анатолий Антонов.
"Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Мы сегодня направили соответствующую ноту протеста в госдепартамент и рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы", – сообщил Антонов.
Кроме того, дипломат предположил, что подобные действия ФБР не могут быть направлены на срыв "Диалога Форт Росс".
"Я думаю, что надо смотреть выше. К сожалению, есть сегодня люди, которые не заинтересованные стабилизации российско-американских отношений в целом. Потому что "Форт Росс" – это только частичка, хотя и очень важная, российско-американских отношений", – поделился мнением Антонов.
Отмечается, что "Диалог Форт Росс" – это российско-американский форум, который проводится ежегодно, начиная с 2012 года. Площадка собирает деятелей культуры, политиков, предпринимателей и экспертов.
Первая подобная встреча на российской стороне прошла в 2017 году. Позднее форум открывали в Пскове, Изборске и Великом Новгороде. В июне 2019 года встреча проходила в Вологде.
Ранее Мария Захарова прокомментировала ситуацию с визами США. На этот раз в получении виз отказали представителям российского внешнеполитического ведомства на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс".
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: