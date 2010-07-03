Политолог оценил реакцию США на шутку Путина о вмешательстве в выборы

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Шутка Владимира Путина о вмешательстве РФ в американские выборы в 2020 году вызвала опасения у США. Так, помощник директора Агентства по кибербезопасности Джанет Манфра заявила, что Вашингтон сможет защититься от угрозы. По ее словам, США смогут противостоять России.

По словам политолога Дмитрия Орешкина, шутку Путина восприняли в США, как реальную угрозу.

"Шутки Владимира Путина удивительно часто имеют реальное действие. То есть он как бы с шутками на устах проводит те шаги, которые без шутки трудно даже воспринимать. Поэтому американцы, которые известны своей звериной серьезностью в отношении государственных проблем, восприняли этот тонкий юмор как вполне реальную угрозу", – заявил ИА "НСН" Дмитрий Орешкин.

2 октября президент, выступая на Международном форуме "Российская энергетическая неделя", в шутку не исключил того, что Россия вмешается в будущие выборы в США.

Корреспондент NBC News спросил у Путина, будет ли Москва пытаться повлиять на американские выборы. "По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать", – в шутку ответил Путин.

24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу о "российском вмешательстве". Расследование Роберта Мюллера подтвердило отсутствие сговора между Москвой и командой Трампа. Мюллер также пришел к выводу, что штаб Трампа непричастен к взломам компьютеров представителей Демократической партии. Всю ответственность за это спецпрокурор возложил на "подконтрольных российским властям хакеров".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подверг критике доклад Мюллера. По его словам, этот документ не содержит ничего нового. В Кремле также выразили надежду, что выборы президента США, которые состоятся 3 ноября 2020 года, не вызовут новую "русофобскую истерику".