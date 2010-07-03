Земан призвал контрразведку Чехии прекратить поиски мифических "шпионов"

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Службе безопасности и информации Чехии следовало бы заняться расследованием экономических преступлений, а не искать мифических российских и китайских "шпионов", заявил чешский президент Милош Земан.

"Я сказал господину премьеру: пусть господин Коуделка (глава СБИ Михал Коуделка. – Прим. ред.) вместо фиктивной погони за российскими и китайскими шпионами займется экономическими преступлениями в Чехии", – сказал Земан, выступая по TV Barrandov.

Он отметил, что документы контрразведки говорят о том, что российским и китайским "шпионам" посвящено 90% деятельности СБИ.

21 октября Коуделка сообщил, что посольство России не имеет отношения к раскрытой контрразведкой Чехии сети агентов, которые якобы работали на спецслужбы РФ.

До этого Коуделка, выступая на конференции по вопросам безопасности в Палате депутатов республики, заявил, что его ведомство, выполняющее функции национальной контрразведки, раскрыло в прошлом году агентурную сеть, якобы созданную спецслужбами России.

Ранее в МИД РФ ответили на обвинения Швейцарии об активности российских спецслужб. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва не приемлет бездоказательные обвинения Берна о некой нарастающей активности российских спецслужб. Такие действия не идут на пользу отношениям между странами. В ведомстве выразили надежду на более ответственный подход Берна к дальнейшему выстраиванию двустороннего сотрудничества.