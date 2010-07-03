Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

11:59

Земан призвал контрразведку Чехии прекратить поиски мифических "шпионов"

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Службе безопасности и информации Чехии следовало бы заняться расследованием экономических преступлений, а не искать мифических российских и китайских "шпионов", заявил чешский президент Милош Земан.

"Я сказал господину премьеру: пусть господин Коуделка (глава СБИ Михал Коуделка. – Прим. ред.) вместо фиктивной погони за российскими и китайскими шпионами займется экономическими преступлениями в Чехии", – сказал Земан, выступая по TV Barrandov.

Он отметил, что документы контрразведки говорят о том, что российским и китайским "шпионам" посвящено 90% деятельности СБИ.

21 октября Коуделка сообщил, что посольство России не имеет отношения к раскрытой контрразведкой Чехии сети агентов, которые якобы работали на спецслужбы РФ.

До этого Коуделка, выступая на конференции по вопросам безопасности в Палате депутатов республики, заявил, что его ведомство, выполняющее функции национальной контрразведки, раскрыло в прошлом году агентурную сеть, якобы созданную спецслужбами России.

Ранее в МИД РФ ответили на обвинения Швейцарии об активности российских спецслужб. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва не приемлет бездоказательные обвинения Берна о некой нарастающей активности российских спецслужб. Такие действия не идут на пользу отношениям между странами. В ведомстве выразили надежду на более ответственный подход Берна к дальнейшему выстраиванию двустороннего сотрудничества.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика