Шесть болгарских военных задержали по подозрению в шпионаже в пользу РФ

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Представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева на брифинге рассказала о задержании на 72 часа шести сотрудников министерства обороны страны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Милевой, один задержанный обучался в Москве. Он занимался формированием сети осведомителей среди занимающих высокие должности и имеющих доступ к секретной информации.

Посредником в контактах резидента с представителями посольства России выступала жена задержанного, у которой есть двойное гражданство.

На брифинге были представлены аудиозаписи и видеоматериалы, которые, по утверждению прокуратуры, доказывают противоправные действия задержанных.

Раскрыть группу помогли спецслужбы стран Евросоюза и США, о чем сообщил главный прокурор страны Иван Гешев.

Согласно болгарским законам, задержанным грозит тюремное заключение сроком от 20 лет до пожизненного.

Ранее сообщалось о задержании агента спецслужб Украины в Крыму. Им оказался россиянин, снимавший объекты жизнеобеспечения республики и людные места.