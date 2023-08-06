МЧС РФ сообщило о локализации пожара на складе с шелухой от семечек в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на складе с шелухой от семечек локализовали в Краснодарском крае. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ по региону.

"Всего к ликвидации возгорания привлечено 103 человека и 24 единицы техники", – отметило ведомство.

8 июля сообщалось, что режим ЧС был введен на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа. Это также связано с лесными пожарами, площадь которых превысила 9 тысяч гектаров.

До этого стало известно, что спасатели выявили лесной пожар на 7,1 тысячи гектаров в Егорьевском районе Алтайского края. Возгорание вспыхнуло в Лебяжинском лесничестве и позже распространилось на близлежащие зеленые территории. К ликвидации пламени подключили 256 человек и 100 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение рядом с линией электропередачи, где загорелись деревянные поддоны и строительные бытовки. Уточняется, что открытое горение было ликвидировано в 05:51 по местному времени (03:51 по Москве).

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