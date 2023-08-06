Пожар на фабрике в подмосковном Дмитрове локализовали

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Возгорание на фабрике спортивных изделий "Леко" в Дмитрове Московской области локализовали. Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по региону.

"В 17:30 пожар локализован на площади в 1,2 тысячи квадратных метров", – уточнило ведомство.

Магазин спортивного инвентаря загорелся в подмосковном Дмитрове днем 6 августа. Возгорание произошло в доме №43 поселке Синьково.

Уточнялось, что рядом с местом, где произошел пожар, находится фабрика по производству спортивных товаров. Прокуратура Московской области предупреждало об угрозе распространения огня на здание завода.

Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.

Склад с резиной и пластиком вспыхнул в Яхроме