17:43Происшествия
Пожар на фабрике в подмосковном Дмитрове локализовали
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Возгорание на фабрике спортивных изделий "Леко" в Дмитрове Московской области локализовали. Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по региону.
"В 17:30 пожар локализован на площади в 1,2 тысячи квадратных метров", – уточнило ведомство.
Магазин спортивного инвентаря загорелся в подмосковном Дмитрове днем 6 августа. Возгорание произошло в доме №43 поселке Синьково.
Уточнялось, что рядом с местом, где произошел пожар, находится фабрика по производству спортивных товаров. Прокуратура Московской области предупреждало об угрозе распространения огня на здание завода.
Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.
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