09:57Происшествия
Пожар на производстве аккумуляторов в Воскресенске потушили
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Пожар в цехе по производству аккумуляторов в подмосковном Воскресенске ликвидировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
"Пожар полностью ликвидирован", – сказали в ведомстве.
Пожар на предприятии произошел накануне днем. В здании обрушилась крыша. Локализовать возгорание удалось на площади 400 квадратных метров.
К тушению огня были привлечены 86 спасателей, по меньшей мере 10 единиц техники, а также легкомоторный самолет Як-18Т.
Установление причин и обстоятельств происшествия взяла на контроль подмосковная прокуратура. Ведомство также намерено оценить исполнение требований законодательства о пожарной безопасности.
Причиной возгорания на складе в Воскресенске могло стать нарушение правил безопасности
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