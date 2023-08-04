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09:57

Происшествия

Пожар на производстве аккумуляторов в Воскресенске потушили

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Пожар в цехе по производству аккумуляторов в подмосковном Воскресенске ликвидировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"Пожар полностью ликвидирован", – сказали в ведомстве.

Пожар на предприятии произошел накануне днем. В здании обрушилась крыша. Локализовать возгорание удалось на площади 400 квадратных метров.

К тушению огня были привлечены 86 спасателей, по меньшей мере 10 единиц техники, а также легкомоторный самолет Як-18Т.

Установление причин и обстоятельств происшествия взяла на контроль подмосковная прокуратура. Ведомство также намерено оценить исполнение требований законодательства о пожарной безопасности.

Причиной возгорания на складе в Воскресенске могло стать нарушение правил безопасности

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