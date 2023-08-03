Площадь пожара на производстве аккумуляторов в Воскресенске выросла вдвое

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Площадь пожара на производстве аккумуляторов в подмосковном Воскресенске выросла вдвое, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Огонь полыхает на площади в 400 квадратных метров. В цеху обрушилась кровля. По предварительной информации, никто не пострадал.

Пожар тушат с борта легкомоторного самолета Як-18Т. К тушению также привлекли пожарный поезд и 86 человек.

Прокуратура Московской области взяла на контроль установление причин и обстоятельств происшествия. Ведомство также даст оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

О пожаре в цеху по производству кислородных аккумуляторов в Московской области сообщили в МЧС. Спасатели эвакуировали семь человек. Площадь пожара сперва оценивалась в 200 квадратных метров.