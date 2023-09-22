В Балтийском море ученые обнаружили крупную утечку метана

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Ученые из Швеции зафиксировали большую утечку метана в глубокой части Балтийского моря. Об этом сказано в релизе Стокгольмского университета.

"Мы знаем, что газ метан может пузырями выходить из неглубоких прибрежных участков дна, но я никогда не видел такого интенсивного выхода пузырей и не из такого глубокого участка", – сообщил доцент и преподаватель морской геофизики университета Кристиан Станне.

Как сообщили ученые, утечка произошла в Ландсортской котловине на площади 20 квадратных километров и на глубине 400 метров. В релизе добавили, что исследователи взяли пробы осадка и воды.

Ученые надеются, что после изучения образцов станет понятно, почему огромное количество метана вышло на поверхность.

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