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16:27

Некрепкий алкоголь могут обуздать в цене

власть

16:27

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Фото: depositphotos/mythja

Минфин не исключает, что в России в перспективе будут введены минимальные цены на некрепкий алкоголь. Об этом заявил замглавы ведомства Илья Трунин.

Он уточнил, что над этим вопросом работают сотрудники Минфина и Минздрава. Каких-либо конкретных решений пока не принято, передает РИА Новости.

Трунин указал, что, с одной стороны, Минздрав требует ограничить доступность алкогольной продукции. С другой стороны, Минфин взял обязательства не поднимать акцизы в течение некоторого времени.

"Но тем не менее это не значит, что он (алкоголь. – Прим. ред.) должен продаваться дешево и быть доступным всем", — резюмировал замминистра финансов.

В России действуют минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, игристые вина и шампанское. С 1 января 2018 года стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра составляет 215 рублей, бренди – 307 рублей, коньяка – 388 рублей. Бутылка игристого вина объемом 0,75 литра обойдется в 164 рубля.

15 февраля глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что ведомство подготовило законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя. Она добавила, что специалисты ведомства обсудят данное предложение с другими федеральными органами власти.

власть

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