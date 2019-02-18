Некрепкий алкоголь могут обуздать в цене

Минфин не исключает, что в России в перспективе будут введены минимальные цены на некрепкий алкоголь. Об этом заявил замглавы ведомства Илья Трунин.
Он уточнил, что над этим вопросом работают сотрудники Минфина и Минздрава. Каких-либо конкретных решений пока не принято, передает РИА Новости.
Трунин указал, что, с одной стороны, Минздрав требует ограничить доступность алкогольной продукции. С другой стороны, Минфин взял обязательства не поднимать акцизы в течение некоторого времени.
"Но тем не менее это не значит, что он (алкоголь. – Прим. ред.) должен продаваться дешево и быть доступным всем", — резюмировал замминистра финансов.
В России действуют минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, игристые вина и шампанское. С 1 января 2018 года стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра составляет 215 рублей, бренди – 307 рублей, коньяка – 388 рублей. Бутылка игристого вина объемом 0,75 литра обойдется в 164 рубля.
15 февраля глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что ведомство подготовило законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя. Она добавила, что специалисты ведомства обсудят данное предложение с другими федеральными органами власти.
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