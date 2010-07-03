Введение минимальной цены на вино и пиво отложили

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Право устанавливать минимальную розничную цену на пиво, вино и винные напитки министерство финансов может получить только после согласования этого решения со всеми участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласование займет минимум год, сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, передает ТАСС.

"В соответствии с правом ЕАЭС вопросы наделения РФ полномочиями по установлению минимальных розничных цен должны регулироваться на наднациональном уровне. Нам необходимо направить запрос в ЕЭК (Евразийскую экономическую комиссию. – Прим. ред.) и инициировать соответствующие изменения в соглашение. Мы сейчас инициируем такой запрос, в июле уже точно направим", – сказал Сазанов.

После внесения этих изменений можно будет на национальном уровне дать право Минфину установить МРЦ на пиво и вино.

В марте министерство финансов предложило повысить минимальную цену игристых вин до 207 рублей за 0,75 литра. В приказе, который был опубликован на портале правовой информации, сообщается, что повышение цены является частью комплекса мер по борьбе с нелегальной и контрафактной продукцией.

