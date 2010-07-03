Минфин предложил повысить минимальную цену игристых вин

Министерство финансов предложило повысить минимальную цену игристых вин до 207 рублей за 0,75 литра. Об этом сообщает ТАСС.
В приказе, который был опубликован на портале правовой информации, сообщается, что повышение цены является частью комплекса мер по борьбе с нелегальной и контрафактной продукцией.
В России действуют минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, игристые вина и шампанское. С 1 января 2018 года минимальная стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра составляет 215 рублей, бренди – 307 рублей, коньяка – 388 рублей. Стоимость бутылки игристого вина объемом 0,75 литра стартует от 164 рублей.
Ранее эксперты назвали регионы с самым высоким уровнем продаж алкоголя. Наиболее пьющими в 2018 году оказались Карелия, Ненецкий автономный округ, Магаданская, Московская и Сахалинская области.
Рейтинг был составлен на основе данных государственной системы по контролю за оборотом спиртного ЕГАИС, а также сведениях Росстата о численности населения. Специалисты брали в расчет информацию о продажах водки, коньяка, а также ликероводочной и винодельческой продукции.
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