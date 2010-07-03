Минпромторг прокомментировал информацию об отказе считать пиво алкоголем

Минпромторг не планирует убирать пивную продукцию из перечня алкоголя, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов.
"Это какие-то галлюцинации", – сказал Евтухов в эфире России 24.
Он пояснил, что Минпромторг предложил изменить ряд правил торговли пивной продукцией. В частности, подразумевалось ввести иное регулирование, чем в случае с крепким спиртным.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Минпромторг предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией, передает РБК со ссылкой на разработанный министерством проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы. Отмечалось, что пивной продукции предлагают вернуть самостоятельный статус и тем самым смягчить ограничения на продажу напитка.
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