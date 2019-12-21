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Экономика

16:38

Подсчитана средняя стоимость новогоднего стола в России

экономика общество

Фото: depositphotos/belchonock

В среднем на новогодний стол россияне потратят 6430 рублей. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.

За год застолье подорожало на 2,7%. Сильнее всего цены выросли на сыры (11%), апельсины (10,8%), а также на сливочное масло (10,3%).

Эксперты собрали данные по регионам страны и выяснили, что дороже всего новогодний стол обойдется жителям Чукотки – 9528 рублей. Это практически в полтора раза дороже, чем в среднем по России.

Меньше всего на застолье потратят жители Ингушетии – 3,5 тысячи рублей. В Москве средняя стоимость новогоднего стола составляет 7933 рублей, а в Санкт-Петербурге – 7060 рублей.

Ранее сообщалось, что россияне планируют потратить на алкоголь для новогоднего стола в среднем около 3,7 тысячи рублей. Траты на спиртное составляют 35% от общей стоимости новогодней продуктовой корзины.

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