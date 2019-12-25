В Госдуме предложили ввести "новогодний капитал"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать так называемый "новогодний капитал" для социально незащищенных категорий граждан. Об этом сообщает RT.

Свою инициативу депутат направил в адрес министра труда и социальной защиты Максима Топилина. Предложение Чернышова заключается в том, чтобы сформировать систему выплат одиноким пенсионерам для подготовки к празднику без ущерба для бюджета.

"С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется... Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России", – указал депутат.

По данным Росстата, россияне потратят на подготовку новогоднего стола порядка 6 тысяч 430 рублей в среднем. Стоимость застолья выросла по сравнению с прошлым годом – эксперты зафиксировали рост затрат на 2,7 процента.

