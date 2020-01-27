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Политика

15:23

Мишустин поручил провести ревизию работы по нацпроектам

политика

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина/POOL

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал своим заместителям поручение организовать ревизию работ по реализации нацпроектов, сообщает ТАСС.

Сообщается, что на своем первом совещании с заместителями председателя правительства Мишустин поднял основные задачи, озвученные в послании президента Федеральному собранию. В связи с чем особое внимание было уделено вопросам реализации нацпроектов.

"Председатель правительства поручил вице-премьерам провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов", – уточнили в пресс-службе правительства.

Ранее сообщалось, что Мишустин поручил представить в правительство предложения по уточнению национальных проектов в срок до 20 февраля. Данное поручение премьер сделал в рамках реализации положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Он отметил, что благодаря профицитному бюджету и макроэкономической стабильности у государства достаточно ресурсов для реализации основных задач.

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