Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных лекарств

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил ввоза и выдачи лекарств, незарегистрированных в России. Об этом он сообщил в ходе заседания правительства, передает RT.

По словам главы кабмина, уже в апреле медикаменты должны поступать нуждающимся. Он добавил, что в случае выявления новых больных врачи теперь смогут оперативно увеличивать заявку на такие лекарства.

Также Мишустин заявил о необходимости наладить выпуск таких препаратов в стране. Он поручил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову контролировать этот вопрос в постоянном режиме.

Ранее правительство России выделило 22 миллиона рублей на закупку незарегистрированных лекарственных препаратов для детей.

В конце февраля Минздрав утвердил перечень заболеваний и препаратов для их лечения, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для их ввоза на территорию РФ. В него вошли препараты, необходимые для лечения эпилепсии, а также применяемые при эпилептическом статусе и паллиативной помощи.

Речь идет о "Диазепаме" (ректальный раствор), "Мидазоламе" (раствор оромукозальный), "Клобазаме" (таблетки, капсулы), "Лоразепаме" (раствор в ампулах), "Фенобарбитале" (эликсир, раствор для инъекций).

Владимир Путин поручил правительству до 1 марта утвердить порядок ввоза в Россию незарегистрированных лекарств, содержащих психотропные вещества, для оказания медпомощи.