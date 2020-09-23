Эксперт рассказал об опасности голосовых помощников

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Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян рассказал, что голосовой помощник может быть опасен тем, что постоянно прослушивает окружающее пространство.

По его словам, он слышит все, что говорится рядом. При этом большинство помощников передают часть аудиопотока на серверы компаний-производителей.

Там данные хранятся долго и в перспективе могут нанести существенный вред. Нередко записи прослушивают люди, занимающиеся "разметкой" данных для нейросетей.

Посокльку нейросети, распознающие голосовые команды, руководствуются нечеткой логикой, то возможны сбои. Они могут нанести ущерб, если помощник управляет умным домом. Например, может отключиться сигнализация или начнет работать отопление. Эксперт добавил, что автономные устройства, такие как аудиоколонка, собирают, в основном, аудиоданные.

В то же время голосовые помощники, встроенные в компьютеры или телефоны, имеют доступ ко всем данным операционной системы.

Насколько безопасно использовать голосовой помощник, каждый должен решать сам, исходя из своего отношения к приватности, заявил Оганесян агентству "Прайм".

Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев ранее призвал удалять СМС-сообщения с конфиденциальной информацией. В частности, это касается уведомлений от банков и паролей.