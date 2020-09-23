Эксперт рассказал об опасности голосовых помощников

05:22
Фото: Depositphotos/WrightStudio
Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян рассказал, что голосовой помощник может быть опасен тем, что постоянно прослушивает окружающее пространство.
По его словам, он слышит все, что говорится рядом. При этом большинство помощников передают часть аудиопотока на серверы компаний-производителей.
Там данные хранятся долго и в перспективе могут нанести существенный вред. Нередко записи прослушивают люди, занимающиеся "разметкой" данных для нейросетей.
Посокльку нейросети, распознающие голосовые команды, руководствуются нечеткой логикой, то возможны сбои. Они могут нанести ущерб, если помощник управляет умным домом. Например, может отключиться сигнализация или начнет работать отопление. Эксперт добавил, что автономные устройства, такие как аудиоколонка, собирают, в основном, аудиоданные.
В то же время голосовые помощники, встроенные в компьютеры или телефоны, имеют доступ ко всем данным операционной системы.
Насколько безопасно использовать голосовой помощник, каждый должен решать сам, исходя из своего отношения к приватности, заявил Оганесян агентству "Прайм".
Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев ранее призвал удалять СМС-сообщения с конфиденциальной информацией. В частности, это касается уведомлений от банков и паролей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: