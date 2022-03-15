Роскомнадзор заблокировал около 20 сервисов VPN в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России уже заблокировано около 20 VPN-сервисов, которые помогают обойти блокировки и сбои в работе приложений.

"Они будут блокироваться и дальше", – приводит слова Хинштейна "Интерфакс".

Парламентарий подчеркнул, что Роскомнадзор каждый день блокирует VPN-сервисы, однако это не такая простая задача.

14 марта Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России. Решение о блокировке было принято из-за снятия запретов в Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных. При этом представитель Meta Энди Стоун подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

